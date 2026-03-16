Григорян: Мы поддерживаем дальнейшее укрепление мира между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 16 марта, 2026
- 18:38
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил шаги, направленные на дальнейшую институционализацию мира между Ереваном и Баку.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в ходе встречи с европейской делегацией.
По словам Григоряна, страны Восточной Европы поддерживают усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.
В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и в сфере безопасности.
