    Григорян: Мы поддерживаем дальнейшее укрепление мира между Баку и Ереваном

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил шаги, направленные на дальнейшую институционализацию мира между Ереваном и Баку.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в ходе встречи с европейской делегацией.

    По словам Григоряна, страны Восточной Европы поддерживают усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

    В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и в сфере безопасности.

    Армен Григорян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Qriqoryan: Bakı ilə İrəvan arasında sülhün daha da möhkəmləndirilməsini dəstəkləyirik
    Ты - Король

