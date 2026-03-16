Григорян: Мы поддерживаем дальнейшее укрепление мира между Баку и Ереваном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян представил шаги, направленные на дальнейшую институционализацию мира между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в ходе встречи с европейской делегацией.

По словам Григоряна, страны Восточной Европы поддерживают усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе и в сфере безопасности.