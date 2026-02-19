У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у восточного побережья Фиджи.

Как передает Report, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 100 км к востоку от берегов принадлежащего Фиджи острова Вануа-Леву, где проживают свыше 130 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 530 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.