    Region
    • 16 mart, 2026
    • 19:02
    Türkiyə XİN İsrailin Livana hücumlarını pisləyib

    Türkiyə İsrailin Livana qarşı başlatdığı və bölgədəki qeyri-sabitliyi daha da dərinləşdirən quru əməliyyatını qınayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında qeyd olunub.

    "Netanyahu hökumətinin kütləvi cəzalandırma siyasətini bu dəfə Livanda həyata keçirməsi bölgədə yeni bir insani fəlakətə yol açacaq" , - bəyanatda bildirilib.

    Türkiyə XİN Livanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozan bu hücumlar qarşısında Beyrutla həmrəylik ifadə edib.

    Son xəbərlər

    19:28
    Foto

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Hadrutda bir sıra obyektlərə baxış keçiriblər

    Daxili siyasət
    19:26

    Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:24

    Tramp: İran ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istəyir, lakin buna hazır deyil

    Digər ölkələr
    19:17

    İsrail parlamenti üzərində İran raketi zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    19:16
    Foto

    Tbilisidə Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    İncəsənət
    19:14

    Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    19:12

    Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    19:10

    Petr Binhak: "Çexiya Azərbaycanın yaşıl enerji dəhlizlərində maraqlıdır"

    Energetika
    19:06

    Rəhman Mustafayev: 2026-cı ildə Rusiyadan Azərbaycana turist axınının bərpa olunmasını gözləyirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti