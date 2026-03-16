Türkiyə XİN İsrailin Livana hücumlarını pisləyib
Region
- 16 mart, 2026
- 19:02
Türkiyə İsrailin Livana qarşı başlatdığı və bölgədəki qeyri-sabitliyi daha da dərinləşdirən quru əməliyyatını qınayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında qeyd olunub.
"Netanyahu hökumətinin kütləvi cəzalandırma siyasətini bu dəfə Livanda həyata keçirməsi bölgədə yeni bir insani fəlakətə yol açacaq" , - bəyanatda bildirilib.
Türkiyə XİN Livanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozan bu hücumlar qarşısında Beyrutla həmrəylik ifadə edib.
İsrail’in Lübnan’a Yönelik Kara Harekatı Hk. https://t.co/q50ZwWVb3m pic.twitter.com/kqm1heqwmE— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 16, 2026
Son xəbərlər
Foto
19:26
19:24
19:17
19:16
Foto
19:14
19:12
19:10
19:06