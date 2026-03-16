МИД Турции осудил израильские атаки на Ливан

Министерство иностранных дел Турции осудило начатую Израилем наземную операцию против Ливана.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление дипведомства, данные действия еще больше усиливают нестабильность в регионе.

"Проведение правительством (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху политики массового наказания, на этот раз в Ливане, приведет к новой гуманитарной катастрофе в регионе", - отмечается в заявлении.

МИД Турции выразил солидарность с Бейрутом на фоне этих атак, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Ливана.