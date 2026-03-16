МИД Турции осудил израильские атаки на Ливан
- 16 марта, 2026
- 19:24
Министерство иностранных дел Турции осудило начатую Израилем наземную операцию против Ливана.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление дипведомства, данные действия еще больше усиливают нестабильность в регионе.
"Проведение правительством (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху политики массового наказания, на этот раз в Ливане, приведет к новой гуманитарной катастрофе в регионе", - отмечается в заявлении.
МИД Турции выразил солидарность с Бейрутом на фоне этих атак, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Ливана.
