В Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

В учебном центре на территории Агдеринского района 13-17 апреля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве призвали граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов в период утилизации боеприпасов и отметили, что причин для беспокойства нет.