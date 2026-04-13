В Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 13 апреля, 2026
- 09:08
В учебном центре на территории Агдеринского района 13-17 апреля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве призвали граждан не беспокоиться из-за звуков взрывов в период утилизации боеприпасов и отметили, что причин для беспокойства нет.
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34
Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны ТрампаДругие страны
17:33
Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефтьДругие страны
17:33
Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%Финансы
17:31
Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%Финансы
17:27
QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в КазахстанеЭнергетика
17:26