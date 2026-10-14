Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ сообщили, что в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА.

Кроме того, участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

12:34

Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 октября в Баку примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в МИД РФ.

"Пятнадцатого октября в Баку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)", - сказано в сообщении.