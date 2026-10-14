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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 16:45
    Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено

    Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    В МИД РФ сообщили, что в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА.

    Кроме того, участники встречи обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 октября в Баку примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в МИД РФ.

    "Пятнадцатого октября в Баку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)", - сказано в сообщении.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Сергей Лавров Российская Федерация (РФ)
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Sergey Lavrov arrives in Baku for CICA Summit - UPDATED
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