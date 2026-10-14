İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib

    Region
    • 14 oktyabr, 2026
    • 16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib

    Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

    Rusiya XİN-dən bildirilib ki, tədbir zamanı AQEM-in gələcək inkişafı ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçiriləcək.

    Bundan əlavə, görüş iştirakçıları aktual beynəlxalq və regional mövzular üzrə fikir mübadiləsi aparacaqlar.

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov oktyabrın 15-də Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci sammitində iştirak edəcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    "Oktyabrın 15-də Bakıda Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Viktoroviç Lavrov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci sammitində iştirak edəcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Sergey Lavrov Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Rusiya XİN
    Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено
    Sergey Lavrov arrives in Baku for CICA Summit - UPDATED
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    17:19
    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
    Xarici siyasət
    17:18
    Azərbaycanda dövlətə məxsus daha bir şirkət ləğv olunur
    Biznes
    17:18
    Pakistan vətəndaşı: Milli geyimlər, kəlağayılar Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini göstərir
    Mədəniyyət siyasəti
    17:18
    Türkiyə vətəndaşı: Azərbaycanın milli geyimləri çox möhtəşəmdir
    Mədəniyyət siyasəti
    17:15
    Foto
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    17:15
    Yekaterinburq məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatını ləğv edib
    Digər ölkələr
    17:14
    "Arsenal" xərcləri azaltmaq məqsədilə 60 iş yerini ləğv etməyi planlaşdırır
    Futbol
    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti