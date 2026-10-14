Сборная Азербайджана U23 победила ОАЭ на ЧМ по мини-футболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу среди игроков до 23 лет обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов на чемпионате мира в Хорватии.

Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся в городе Мали-Лошинь, завершилась победой азербайджанской команды со счетом 4:2.

Ранее сборная Азербайджана сыграла вничью с Румынией - 3:3 и победила Чехию - 4:2.

Следующий матч национальная команда проведет 15 октября против сборной Словакии.