Сборная Азербайджана U23 победила ОАЭ на ЧМ по мини-футболу
Футбол
- 14 октября, 2026
- 12:21
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Сборная Азербайджана по мини-футболу среди игроков до 23 лет обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов на чемпионате мира в Хорватии.
Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся в городе Мали-Лошинь, завершилась победой азербайджанской команды со счетом 4:2.
Ранее сборная Азербайджана сыграла вничью с Румынией - 3:3 и победила Чехию - 4:2.
Следующий матч национальная команда проведет 15 октября против сборной Словакии.
Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi BƏƏ-ni məğlub edib
Azerbaijan U23 beat UAE at Minifootball World Cup
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