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    Сборная Азербайджана U23 победила ОАЭ на ЧМ по мини-футболу

    Футбол
    • 14 октября, 2026
    • 12:21
    Сборная Азербайджана U23 победила ОАЭ на ЧМ по мини-футболу

    Сборная Азербайджана по мини-футболу среди игроков до 23 лет обыграла команду Объединенных Арабских Эмиратов на чемпионате мира в Хорватии.

    Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся в городе Мали-Лошинь, завершилась победой азербайджанской команды со счетом 4:2.

    Ранее сборная Азербайджана сыграла вничью с Румынией - 3:3 и победила Чехию - 4:2.

    Следующий матч национальная команда проведет 15 октября против сборной Словакии.

    Сборная Азербайджана по футболу Мини-футбол
    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi BƏƏ-ni məğlub edib
    Azerbaijan U23 beat UAE at Minifootball World Cup
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