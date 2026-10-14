Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi BƏƏ-ni məğlub edib
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 12:18
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Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) seçməsini məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, yığma Mali Loşin şəhərində baş tutan görüşdə 4:2 hesablı qələbə qazanıb.
Millinin heyətində Mirmövsüm Canıyev (2), Cavid Rəhimov (16), Fərid Abbasov (18) və Kənan Məsimov (37) fərqləniblər.
Qeyd edək ki, komanda ötən gün keçirdiyi görüşlərdə Rumıniyan ilə heç-heçə (3:3) edib, Çexiyanı isə üstələyib - 4:2.
Milli növbəti matçını sabah Slovakiya komandasına qarşı keçirəcək.
Сборная Азербайджана U23 победила ОАЭ на ЧМ по мини-футболу
Azerbaijan U23 beat UAE at Minifootball World Cup
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