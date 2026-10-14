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    МЭА ухудшило прогноз мирового спроса на нефть

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 12:31
    МЭА ухудшило прогноз мирового спроса на нефть

    Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с).

    Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

    В нем отмечается, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на мировые рынки. Так, в третьем квартале объемы поставок сократились на 3,7 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации по сравнению со спадом на 5 млн б/с во втором квартале.

    "В течение большей части первых шести месяцев конфликта мировой спрос оставался на уровне, близком к показателям 2019 года, однако сейчас ожидается его рост по мере увеличения поставок из стран Персидского залива. Тем не менее, по нашим оценкам, рост потребления выйдет в положительную зону не ранее марта 2027 года", - отмечено в отчете.

    Согласно прогнозу, мировой спрос на нефть в 2026 году ожидается на уровне 102,38 млн б/с, в 2027 году - 104,38 млн б/с.

    Международное энергетическое агентство (МЭА) Мировой спрос на нефть
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