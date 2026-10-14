Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в рамках визита в Азербайджан ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Председатель агентства Ульви Мехдиев предоставил гостю подробную информацию о центрах ASAN xidmət и реализуемых проектах в сфере инноваций.

Было отмечено, что Азербайджан сотрудничает с более чем 50 странами в сфере экспорта ASAN как интеллектуального продукта.

Президент Лаоса подчеркнул, что впечатлен деятельностью ASAN xidmət и высоко оценивает его инновационную модель обслуживания, основанную на удовлетворенности граждан. Он сообщил, что даст соответствующее поручение относительно изучения опыта ASAN и исследования возможностей его применения в своей стране.

Гость также ознакомился с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, Мобильной службы ASAN, юридического лица публичного права ABAD.