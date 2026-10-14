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    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

    Социальная защита
    • 14 октября, 2026
    • 12:35
    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в рамках визита в Азербайджан ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

    Председатель агентства Ульви Мехдиев предоставил гостю подробную информацию о центрах ASAN xidmət и реализуемых проектах в сфере инноваций.

    Было отмечено, что Азербайджан сотрудничает с более чем 50 странами в сфере экспорта ASAN как интеллектуального продукта.

    Президент Лаоса подчеркнул, что впечатлен деятельностью ASAN xidmət и высоко оценивает его инновационную модель обслуживания, основанную на удовлетворенности граждан. Он сообщил, что даст соответствующее поручение относительно изучения опыта ASAN и исследования возможностей его применения в своей стране.

    Гость также ознакомился с деятельностью Инкубационного и акселерационного центра INNOLAND, Мобильной службы ASAN, юридического лица публичного права ABAD.

    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət
    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət
    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət
    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət
    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət
    Президент Лаоса ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət

    Тхонглун Сисулит ASAN Xidmət Азербайджано-лаосские отношения Ульви Мехдиев
    Фото
    Laos Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub
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    President of Laos visits ASAN xidmət center
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