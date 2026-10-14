Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди

Делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко посетила город Ханкенди.

Об этом Report сообщили в Управлении по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Гостей приветствовал заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Сабухи Гахраманов.

Он подробно рассказал им об истории города Ханкенди, проводимых здесь реставрационных и строительных работах.

Делегация также посетила Парк Победы в Ханкенди, ознакомилась с Карабахским университетом и получила информацию о деятельности вуза, его академическом потенциале и работе по развитию учебной среды на освобожденных территориях.