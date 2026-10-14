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    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 12:27
    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди

    Делегация Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко посетила город Ханкенди.

    Об этом Report сообщили в Управлении по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Гостей приветствовал заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Сабухи Гахраманов.

    Он подробно рассказал им об истории города Ханкенди, проводимых здесь реставрационных и строительных работах.

    Делегация также посетила Парк Победы в Ханкенди, ознакомилась с Карабахским университетом и получила информацию о деятельности вуза, его академическом потенциале и работе по развитию учебной среды на освобожденных территориях.

    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди
    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди
    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди
    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди
    Председатель Палаты представителей Нацсобрания Беларуси посетил Ханкенди

    Азербайджано-белорусские отношения Ханкенди
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