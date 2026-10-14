В село Зар Кяльбаджарского района готовится очередное переселение

Строительные работы в селе Зар Кяльбаджарского района близятся к завершению, после чего начнется возвращение его коренных жителей.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев.

По его словам, переселение на освобожденные от оккупации территории проводится поэтапно, параллельно ведется работа по обеспечению устойчивого расселения населения.

"Государство направляет инвестиции, проекты реализуются поэтапно, строятся дороги, здания и коммуникационные линии. Большую работу на этих территориях проводит и частный сектор. Различные компании возводят жилые здания и другие объекты, инвестируют в разные сферы", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что участие бизнеса способствует снижению инвестиционной нагрузки на государство и дальнейшему росту экономической активности.

"В городе Кяльбаджаре уже поселились 162 семьи. Следующее переселение в район состоится в село Зар, где строительные работы близятся к завершению. После их окончания коренные жители вернутся на родную землю, где будут жить и работать", - добавил Гаджиев.