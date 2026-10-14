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    В Узбекистане обнаружено газоконденсатное месторождение

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 12:36
    В Узбекистане обнаружено газоконденсатное месторождение

    В Шуртане Гузарского района Кашкадарьинской области Узбекистана обнаружено новое газоконденсатное месторождение "Борисой".

    Как передает Report, об этом сообщила компания "Узбекнефтегаз".

    В результате испытаний скважины № 1, пробуренной до глубины 3 159 метров, из карбонатных отложений на глубине 2 842-3 001 метр получен промышленный приток природного газа и конденсата объемом 300-400 тыс. кубометров в сутки.

    Буровые работы на участке начались 5 августа. В настоящее время специалисты изучают характеристики продуктивных пластов и оценивают их потенциал.

    После завершения испытаний газ с 15 октября планируется направлять на переработку для последующей поставки потребителям. До конца года на месторождении также намерены пробурить вторую поисковую скважину.

    Месторождение Узбекнефтегаз Узбекистан Нефтегазовая промышленность
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