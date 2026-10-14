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    Джой-Ланс Миккельс: Признание лучшим игроком матча против "Славии" - особенное событие для меня

    Футбол
    • 14 октября, 2026
    • 12:21
    Джой-Ланс Миккельс: Признание лучшим игроком матча против Славии - особенное событие для меня

    Игрок "Сабаха" Джой-Ланс Миккельс признан лучшим игроком матча против чешского клуба "Славия" во втором раунде основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

    Как рассказал футболист Report, этот успех имеет для него особое значение.

    "В первую очередь благодарю своих товарищей по команде. Признание лучшим игроком матча - для меня особенное событие. До сих пор не могу в это поверить. Я мечтал об этом моменте, и теперь моя мечта сбылась. Большое спасибо".

    Отметим, что матч "Сабах" - "Славия" на Бакинском олимпийском стадионе завершился победой представителя Азербайджана со счетом 2:0.

    Лига чемпионов УЕФА ФК Сабах ФК Славия
    "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikels: "Slaviya" ilə matçın ən yaxşısı seçilmək mənim üçün çox özəldir"
    Joy-Lance Mickels: Being named Player of the Match against Slavia is special to me
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