Джой-Ланс Миккельс: Признание лучшим игроком матча против "Славии" - особенное событие для меня
Футбол
- 14 октября, 2026
- 12:21
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Игрок "Сабаха" Джой-Ланс Миккельс признан лучшим игроком матча против чешского клуба "Славия" во втором раунде основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Как рассказал футболист Report, этот успех имеет для него особое значение.
"В первую очередь благодарю своих товарищей по команде. Признание лучшим игроком матча - для меня особенное событие. До сих пор не могу в это поверить. Я мечтал об этом моменте, и теперь моя мечта сбылась. Большое спасибо".
Отметим, что матч "Сабах" - "Славия" на Бакинском олимпийском стадионе завершился победой представителя Азербайджана со счетом 2:0.
"Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikels: "Slaviya" ilə matçın ən yaxşısı seçilmək mənim üçün çox özəldir"
Joy-Lance Mickels: Being named Player of the Match against Slavia is special to me
Последние новости
17:27
Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложениеДругие страны
17:24
Фото
В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДАВнешняя политика
17:22
Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидацииБизнес
17:22
Фото
Президент Казахстана прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
17:18
Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридоромИнфраструктура
17:14
Фото
Видео
Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничестваАрмия
17:13
В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"Другие страны
17:13
В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранениеВ регионе
17:09
Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасностиВнешняя политика