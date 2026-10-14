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    "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikels: "Slaviya" ilə matçın ən yaxşısı seçilmək mənim üçün çox özəldir"

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 11:01
    Sabahın futbolçusu Coy-Lens Mikels: Slaviya ilə matçın ən yaxşısı seçilmək mənim üçün çox özəldir

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Çexiyanın "Slaviya" klubu ilə matçda ən yaxşı oyunçu seçilmək "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikels üçün çox özəldir.

    Futbolçu bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, mükafatın onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib:

    "İlk növbədə komanda yoldaşlarıma təşəkkür edirəm. Matçın ən yaxşı oyunçusu seçilmək mənim üçün çox özəldir. Hələ də buna inana bilmirəm. Bu anı xəyal edirdim və indi arzuma çatmışam. Çox sağ olun".

    Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən "Sabah" - "Slaviya" görüşü Azərbaycan təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Coy-Lens Mikels Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası Slaviya Praqa FK
    Джой-Ланс Миккельс: Признание лучшим игроком матча против "Славии" - особенное событие для меня
    Joy-Lance Mickels: Being named Player of the Match against Slavia is special to me
    MiniBoss
    MiniBoss

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