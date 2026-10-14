Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Рейс Air India экстрено сел в Джайпуре из-за ложного сообщения о бомбе

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 12:20
    Рейс Air India экстрено сел в Джайпуре из-за ложного сообщения о бомбе

    Рейс индийской авиакомпании Air India, следовавший по маршруту из Франкфурт-на-Майне в Нью-Дели, экстренно сел в Джайпуре из-за сообщения о бомбе на борту, которое впоследствии оказалось ложным.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

    "Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Нью-Дели, сегодня совершил экстренную посадку в Джайпуре из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Как сообщили официальные лица, позднее выяснилось, что угроза была ложной", - сказано в сообщении.

    Руководство аэропорта в Джайпуре ввело максимальный уровень реагирования, обычно применяемый при чрезвычайных ситуациях, как например, угон самолета. После приземления представители властей с осторожностью приблизились к самолету, после чего открыли трапы для эвакуации пассажиров.

    Авиакомпания сообщила, что пассажирам предлагается бесплатный перенос рейса на другую дату или полный возврат средств в случае отмены бронирования.

    "Air India"ya məxsus təyyarə bomba təhlükəsinə görə Caypurda təcili eniş edib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Президент Казахстана прибыл в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    17:03
    Бахчели: Необходимо пресекать любые действия, способные нанести ущерб братству Азербайджана и Турции
    Внешняя политика
    16:45
    Лавров прибыл в Баку для участия на саммите СВМДА - Обновлено
    В регионе
    Лента новостей