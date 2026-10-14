Рейс Air India экстрено сел в Джайпуре из-за ложного сообщения о бомбе

Рейс индийской авиакомпании Air India, следовавший по маршруту из Франкфурт-на-Майне в Нью-Дели, экстренно сел в Джайпуре из-за сообщения о бомбе на борту, которое впоследствии оказалось ложным.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV.

"Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Нью-Дели, сегодня совершил экстренную посадку в Джайпуре из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Как сообщили официальные лица, позднее выяснилось, что угроза была ложной", - сказано в сообщении.

Руководство аэропорта в Джайпуре ввело максимальный уровень реагирования, обычно применяемый при чрезвычайных ситуациях, как например, угон самолета. После приземления представители властей с осторожностью приблизились к самолету, после чего открыли трапы для эвакуации пассажиров.

Авиакомпания сообщила, что пассажирам предлагается бесплатный перенос рейса на другую дату или полный возврат средств в случае отмены бронирования.