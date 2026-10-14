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    "Air India"ya məxsus təyyarə bomba təhlükəsinə görə Caypurda təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Air Indiaya məxsus təyyarə bomba təhlükəsinə görə Caypurda təcili eniş edib

    Hindistanın "Air India" aviaşirkətinin Frankfurt-Mayndan Yeni Delhiyə marşrutu üzrə hərəkət edən təyyarəsi göyərtədə bomba olması barədə məlumata görə Caypurda təcili eniş edib, sonradan bu məlumatın yalan olduğu məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV telekanalı məlumat yayıb.

    "Frankfurt-Mayndan Yeni Dehliyə hərəkət edən "Air India" aviaşirkətinin təyyarəsi göyərtəyə yerləşdirilmiş bomba barədə məlumata görə bu gün Caypurda təcili eniş edib. Sonradan təhlükənin yalan olduğu məlum olub", - deyə məlumatda qeyd edilib.

    Aviaşirkətdən bildirilib ki, sərnişinlərə reysin ödənişsiz şəkildə digər tarixə keçirilməsi və ya bron ləğv edildiyi halda pulun tam qaytarılması təklif olunur.

    Air India Yeni Delhi Hindistan
    Рейс Air India экстрено сел в Джайпуре из-за ложного сообщения о бомбе
    MiniBoss
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