Педро Санчес призвал Китай к более активной роли в формировании многополярного мира

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Китай должен играть более значительную роль в вопросах изменения климата, безопасности, обороны и сокращения неравенства.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он сказал, выступая в сегодня в университете Цинхуа в Пекине.

По словам главы испанского правительства, Европе также следует активизировать собственные усилия, особенно на фоне того, что США, как он выразился, отходят от лидерства по ряду направлений.

Санчес отметил, что Пекин способен внести больший вклад в борьбу с климатическими изменениями, развитие глобального здравоохранения, контроль над ответственным использованием искусственного интеллекта, а также в вопросы ядерной безопасности.

Он также подчеркнул важность соблюдения международного права и прекращения конфликтов в Ливане, Иране, Газе, на Западном берегу, а также в Украине.

По словам премьер-министра, на Китай приходится 74% общего торгового дефицита Испании. Он подчеркнул, что сотрудничество с Пекином имеет важное значение для формирования более сбалансированной глобальной экономики.

Мадрид рассчитывает, что визит Санчеса поможет сократить торговый дефицит с Китаем, который за последние четыре года вырос более чем вдвое и к 2025 году приблизился к $50 млрд. Испания намерена увеличить экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции, чтобы частично компенсировать объемы импорта из КНР.

В свою очередь, китайское агентство Синьхуа отметило, что визит Санчеса направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей и отражает стремление Китая и Европы к стабильному взаимодействию в условиях растущей глобальной неопределенности.

Отметим, что это уже четвертый визит Санчеса в Китай за последние четыре года. Ожидается, что во вторник он проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой стороны обсудят в том числе геополитические вопросы.