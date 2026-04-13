В Дашкесане и Гедабее выпал снег
Экология
- 13 апреля, 2026
- 08:12
В Дашкесанском и Гедабейском районах выпал снег.
Как сообщает западное бюро Report, в Дашкесанском районе снег выпал в основном в отдаленных селах Эмирвар, Гарагуллар, Габагтепе и Астаф.
Высота снежного покрова здесь достигает примерно 5-6 сантиметров.
Между тем в Гедабейском районе снег, начавшийся в ночные часы, продолжался до утра.
В районном центре высота снежного покрова составляет около 10 сантиметров. В других отдаленных селах района высота снега еще больше.
Отмечается, что каких-либо трудностей, связанных с дорожной инфраструктурой, не возникло.
