В Дашкесане и Гедабее выпал снег

В Дашкесанском и Гедабейском районах выпал снег.

Как сообщает западное бюро Report, в Дашкесанском районе снег выпал в основном в отдаленных селах Эмирвар, Гарагуллар, Габагтепе и Астаф.

Высота снежного покрова здесь достигает примерно 5-6 сантиметров.

Между тем в Гедабейском районе снег, начавшийся в ночные часы, продолжался до утра.

В районном центре высота снежного покрова составляет около 10 сантиметров. В других отдаленных селах района высота снега еще больше.

Отмечается, что каких-либо трудностей, связанных с дорожной инфраструктурой, не возникло.