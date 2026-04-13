    Джабаров: В Азербайджане укрепляют ГЧП для борьбы с киберугрозами

    ИКТ
    • 13 апреля, 2026
    • 11:28
    Джабаров: В Азербайджане укрепляют ГЧП для борьбы с киберугрозами

    В Азербайджане укрепляют государственно-частное партнерство (ГЧП) для борьбы с киберугрозами.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров в кулуарах семинара "Реагирование на киберинциденты - Binalyze Modern DFIR" .

    "Киберинциденты становятся регулярным явлением как в региональном, так и в глобальном масштабе. Своевременно отражать многие атаки удается именно благодаря тесному взаимодействию государственных структур и частного сектора", - заявил Р. Джабаров.

    Исполнительный директор отметил, что сегодня большинство профильных компаний страны объединены в рамках AKTA.

    "Они оказывают прямую поддержку госорганам, поскольку обеспечить полную защиту всех систем внутренними силами отдельного ведомства практически невозможно" , - пояснил глава Ассоциации.

    По словам представителя AKTA, особую роль играют специализированные компании, обладающие Центрами мониторинга безопасности (SOC). Они позволяют выявлять угрозы на ранних стадиях. Использование ИИ-решений в таких центрах помогает автоматизировать поиск уязвимостей и оперативно информировать профильные ведомства: "В современных условиях такое партнерство государства и бизнеса становится жизненно важной необходимостью".

