Джабаров: В Азербайджане укрепляют ГЧП для борьбы с киберугрозами
- 13 апреля, 2026
- 11:28
В Азербайджане укрепляют государственно-частное партнерство (ГЧП) для борьбы с киберугрозами.
Как передает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров в кулуарах семинара "Реагирование на киберинциденты - Binalyze Modern DFIR" .
"Киберинциденты становятся регулярным явлением как в региональном, так и в глобальном масштабе. Своевременно отражать многие атаки удается именно благодаря тесному взаимодействию государственных структур и частного сектора", - заявил Р. Джабаров.
Исполнительный директор отметил, что сегодня большинство профильных компаний страны объединены в рамках AKTA.
"Они оказывают прямую поддержку госорганам, поскольку обеспечить полную защиту всех систем внутренними силами отдельного ведомства практически невозможно" , - пояснил глава Ассоциации.
По словам представителя AKTA, особую роль играют специализированные компании, обладающие Центрами мониторинга безопасности (SOC). Они позволяют выявлять угрозы на ранних стадиях. Использование ИИ-решений в таких центрах помогает автоматизировать поиск уязвимостей и оперативно информировать профильные ведомства: "В современных условиях такое партнерство государства и бизнеса становится жизненно важной необходимостью".