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    Черногория закрыла еще две главы переговоров о вступлении в ЕС

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 20:02
    Черногория закрыла еще две главы переговоров о вступлении в ЕС

    Черногория завершила переговоры о вступлении в Европейский союз еще по двум главам на межправительственной конференции 6 ноября в Брюсселе.

    Как сообщает европейское бюро Report, таким образом общее число закрытых глав составило 23 из 33 необходимых.

    Договоренности были достигнуты по главе 1 "Свободное движение товаров" и главе 12 "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика".

    Черногория закрыла две трети переговорных глав, заявил госминистр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн, добавив, что полное завершение технических переговоров с Черногорией в период ирландского председательства, то есть до конца года, становится достижимой.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что Подгорица намерена завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца текущего года, подписать договор о присоединении в июне 2027 года и добиться членства в Евросоюзе в 2028 году.

    "2026 год станет наиболее решающим годом на пути Черногории в ЕС. Сейчас, когда год подходит к концу, мы выполняем взятые на себя обязательства", - сказал Спайич.

    По словам премьера, Черногория уже представила Еврокомиссии позиции по всем переговорным главам и рассчитывает на дальнейшее продвижение в ходе следующей межправительственной конференции, запланированной в конце ноября.

    На пресс-конференции стороны затронули вопрос нерешенных двусторонних разногласий между Черногорией и Хорватией, которые могут иметь значение для переговорного процесса по евроинтеграции.

    Спайич заявил, что Подгорица продолжает консультации с Загребом с целью урегулирования всех спорных вопросов на основе европейского компромисса.

    Бирн, в свою очередь, выразил уверенность, что разногласия могут быть разрешены к удовлетворению обеих сторон.

    Европейский союз (ЕС) Черногория Вступление в Евросоюз Томас Бирн
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