Турецкий посол призвал беречь единство Азербайджана и Турции

Единство и солидарность между Азербайджаном и Турцией необходимо неизменно сохранять.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Грузии Мустафа Тюркер Ары в Тбилиси на премьере спектакля "Координата 44", посвященного 8 ноября – Дню Победы.

Дипломат поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и почтил память шехидов Отечественной войны.

Посол отметил, что для него большая честь участвовать в мероприятии. Он подчеркнул особое значение единства, сплоченности и солидарности между Азербайджаном, Турцией и другими дружественными государствами.

Мустафа Тюркер Ары выразил надежду, что эти единство и солидарность будут сохраняться всегда.