Турецкий посол призвал беречь единство Азербайджана и Турции
Внешняя политика
- 06 ноября, 2026
- 20:02
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Единство и солидарность между Азербайджаном и Турцией необходимо неизменно сохранять.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Грузии Мустафа Тюркер Ары в Тбилиси на премьере спектакля "Координата 44", посвященного 8 ноября – Дню Победы.
Дипломат поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и почтил память шехидов Отечественной войны.
Посол отметил, что для него большая честь участвовать в мероприятии. Он подчеркнул особое значение единства, сплоченности и солидарности между Азербайджаном, Турцией и другими дружественными государствами.
Мустафа Тюркер Ары выразил надежду, что эти единство и солидарность будут сохраняться всегда.
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