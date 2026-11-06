Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Турецкий посол призвал беречь единство Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 20:02
    Турецкий посол призвал беречь единство Азербайджана и Турции

    Единство и солидарность между Азербайджаном и Турцией необходимо неизменно сохранять.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Грузии Мустафа Тюркер Ары в Тбилиси на премьере спектакля "Координата 44", посвященного 8 ноября – Дню Победы.

    Дипломат поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и почтил память шехидов Отечественной войны.

    Посол отметил, что для него большая честь участвовать в мероприятии. Он подчеркнул особое значение единства, сплоченности и солидарности между Азербайджаном, Турцией и другими дружественными государствами.

    Мустафа Тюркер Ары выразил надежду, что эти единство и солидарность будут сохраняться всегда.

    8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения
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