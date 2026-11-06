Фильм "Тагиев: Школа" показан на VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"
Искусство
- 06 ноября, 2026
- 20:17
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В рамках VI Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата" был показан фильм режиссера Заура Гасымлы "Тагиев: Школа".
Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм участвует в конкурсе фестиваля в категории полнометражных художественных фильмов.
Фильм является последней - четвертой частью серии фильмов "Тагиев", посвященных истории жизни мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.
В фильме затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионе в конце XIX - начале XX века.
Проект создан Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, при спонсорстве компаний Neqsol Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.
"Tağıyev: Məktəb" filmi VI "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalında nümayiş edilib
The Taghiyev: The School Screened at the 6th Korkut Ata Turkic World Film Festival
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