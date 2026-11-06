Фильм "Тагиев: Школа" показан на VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"

В рамках VI Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата" был показан фильм режиссера Заура Гасымлы "Тагиев: Школа".

Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм участвует в конкурсе фестиваля в категории полнометражных художественных фильмов.

Фильм является последней - четвертой частью серии фильмов "Тагиев", посвященных истории жизни мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В фильме затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионе в конце XIX - начале XX века.

Проект создан Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, при спонсорстве компаний Neqsol Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm.