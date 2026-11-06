Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли

6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района.

Как сообщает Report, затем глава государства и первая леди встретились с жителями, переехавшими в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

Президент Ильхам Алиев вручил жителям ключи от квартир.