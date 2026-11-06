Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2026
- 14:23
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6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района.
Как сообщает Report, затем глава государства и первая леди встретились с жителями, переехавшими в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.
Президент Ильхам Алиев вручил жителям ключи от квартир.
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilanın Cahangirbəyli kəndinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak ediblər
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