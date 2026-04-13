Уголовное дело в отношении начальника отдела Минобороны Азербайджана передано в суд

Уголовное дело в отношении должностного лица Министерства обороны Азербайджана, обвиняемого в получении взяток за предоставление жилья, передано в суд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рустамова Аваза Али оглу по факту получения им взяток в различных размерах от граждан и совершения других противоправных действий в период исполнения им обязанностей начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Сальянского района Министерства обороны, а также врио начальника этого отдела, завершено.

Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что Аваз Рустамов, занимая указанные должности, злоупотреблял служебным положением и неоднократно получал взятки в различных суммах от многочисленных лиц в обмен на предоставление служебного жилья сотрудникам Департамента жилищно-коммунального хозяйства и другим гражданам, обратившимся к нему, составление и оформление договоров аренды, а также совершал должностное мошенничество, незаконное влияние на решения должностных лиц о трудоустройстве и торговлю влиянием.

На основании собранных доказательств А. Рустамову предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица - торговля влиянием) и другим статьям УК АР.

По решению суда, с учетом возраста и состояния здоровья, обвиняемый помещен под домашний арест.

Уголовное дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.