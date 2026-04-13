    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Уголовное дело в отношении начальника отдела Минобороны Азербайджана передано в суд

    Происшествия
    • 13 апреля, 2026
    • 11:37
    Уголовное дело в отношении начальника отдела Минобороны Азербайджана передано в суд

    Уголовное дело в отношении должностного лица Министерства обороны Азербайджана, обвиняемого в получении взяток за предоставление жилья, передано в суд.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

    Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рустамова Аваза Али оглу по факту получения им взяток в различных размерах от граждан и совершения других противоправных действий в период исполнения им обязанностей начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Сальянского района Министерства обороны, а также врио начальника этого отдела, завершено.

    Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что Аваз Рустамов, занимая указанные должности, злоупотреблял служебным положением и неоднократно получал взятки в различных суммах от многочисленных лиц в обмен на предоставление служебного жилья сотрудникам Департамента жилищно-коммунального хозяйства и другим гражданам, обратившимся к нему, составление и оформление договоров аренды, а также совершал должностное мошенничество, незаконное влияние на решения должностных лиц о трудоустройстве и торговлю влиянием.

    На основании собранных доказательств А. Рустамову предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица - торговля влиянием) и другим статьям УК АР.

    По решению суда, с учетом возраста и состояния здоровья, обвиняемый помещен под домашний арест.

    Уголовное дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Министерство обороны Азербайджана Бакинский суд по тяжким преступлениям Дело о коррупции
    MN-nin rüşvət almaqda təqsirləndirilən bölmə rəisinin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

