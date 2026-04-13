    Мирджалал Багиров: Кибербезопасность - это не гонка на дистанцию

    13 апреля, 2026
    11:02
    Мирджалал Багиров: Кибербезопасность - это не гонка на дистанцию

    Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) работает над внедрением подхода, который превратит страну из рядового участника цифрового противостояния в его неизменного победителя.

    Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий директор TechPro DC Мирджалал Багиров в ходе семинара "Реагирование на киберинциденты - Binalyze Modern DFIR" .

    "С этого года я имею честь возглавлять Комитет по инновациям AKTA, поэтому сегодняшнее совместное выступление особенно важно для меня. Мы стремимся сформировать на рынке правильный подход, чтобы в этой бесконечной борьбе наш рынок был не пострадавшей, а всегда побеждающей стороной", - заявил Багиров.

    По его словам, кибербезопасность - это не гонка на дистанцию, а игра, которая никогда не заканчивается.

    "Победителем в этой игре обычно становится не самый сильный, а тот, кто быстрее всех анализирует ситуацию, принимает решения и действует максимально гибко", - добавил коммерческий директор.

    Киберпреступность (кибермошенничество) AKTA Мирджалал Багиров
    Mircəlal Bağırov: "Kibertəhlükəsizlik məsafə yarışı deyil"
    Mirjalal Baghirov: 'Cybersecurity is not a distance race'

