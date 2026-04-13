Мирджалал Багиров: Кибербезопасность - это не гонка на дистанцию

Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) работает над внедрением подхода, который превратит страну из рядового участника цифрового противостояния в его неизменного победителя.

Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий директор TechPro DC Мирджалал Багиров в ходе семинара "Реагирование на киберинциденты - Binalyze Modern DFIR" .

"С этого года я имею честь возглавлять Комитет по инновациям AKTA, поэтому сегодняшнее совместное выступление особенно важно для меня. Мы стремимся сформировать на рынке правильный подход, чтобы в этой бесконечной борьбе наш рынок был не пострадавшей, а всегда побеждающей стороной", - заявил Багиров.

По его словам, кибербезопасность - это не гонка на дистанцию, а игра, которая никогда не заканчивается.

"Победителем в этой игре обычно становится не самый сильный, а тот, кто быстрее всех анализирует ситуацию, принимает решения и действует максимально гибко", - добавил коммерческий директор.