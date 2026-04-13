Рауф Джабаров: В области цифровой криминалистики существует нехватка специалистов
- 13 апреля, 2026
- 11:21
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров в ходе семинара "Реагирование на киберинциденты - Binalyze Modern DFIR".
По его словам, необходимо развивать это направление, и практические семинары внесут в этот процесс серьезный вклад.
Касаясь темы текущего мероприятия, Джабаров подчеркнул важность международного сотрудничества:
"Сегодня мы обсуждаем действительно сложную тему. Мы уверены, что собравшиеся здесь партнеры помогут нам наглядно показать процессы, происходящие в мире. На многих профильных мероприятиях часто отмечается, что цифровая криминалистика - одна из наиболее сложных областей, которая пока остается нашей слабой стороной".
Р.Джабаров добавил, что именно из-за специфики этого направления к сотрудничеству были привлечены компании Techpro и Binalyze, обладающие значительным мировым опытом.
Он также анонсировал серию тренингов, которые пройдут на следующей неделе совместно с Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy).
Обучение охватит четыре ключевых направления: управление рисками кибербезопасности в финансовой сфере; реагирование на киберинциденты; платформы для обмена данными о вредоносном ПО (malware sharing) и инструменты с открытым исходным кодом (open-source); управление IT-рисками.