Рауф Джабаров: В области цифровой криминалистики существует нехватка специалистов

В области цифровой криминалистики существует нехватка специалистов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) Рауф Джабаров в ходе семинара "Реагирование на киберинциденты - Binalyze Modern DFIR".

По его словам, необходимо развивать это направление, и практические семинары внесут в этот процесс серьезный вклад.

Касаясь темы текущего мероприятия, Джабаров подчеркнул важность международного сотрудничества:

"Сегодня мы обсуждаем действительно сложную тему. Мы уверены, что собравшиеся здесь партнеры помогут нам наглядно показать процессы, происходящие в мире. На многих профильных мероприятиях часто отмечается, что цифровая криминалистика - одна из наиболее сложных областей, которая пока остается нашей слабой стороной".

Р.Джабаров добавил, что именно из-за специфики этого направления к сотрудничеству были привлечены компании Techpro и Binalyze, обладающие значительным мировым опытом.

Он также анонсировал серию тренингов, которые пройдут на следующей неделе совместно с Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy).

Обучение охватит четыре ключевых направления: управление рисками кибербезопасности в финансовой сфере; реагирование на киберинциденты; платформы для обмена данными о вредоносном ПО (malware sharing) и инструменты с открытым исходным кодом (open-source); управление IT-рисками.