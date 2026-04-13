Rauf Cabbarov: "Rəqəmsal kriminalistikada mütəxəssis çatışmazlığı var"
- 13 aprel, 2026
- 11:44
Rəqəmsal kriminalistika sahəsində mütəxəssis çatışmazlığı var.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının (AKTA) icraçı direktoru Rauf Cabbarov "Kiberinsidentlərə reaksiya - Binalyze Modern DFIR" mövzusunda seminarda bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu istiqaməti inkişaf etdirmək lazımdır və praktiki seminarlar bu prosesə ciddi töhfə verəcək.
Tədbirin mövzusuna toxunan Rauf Cabbarov beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb:
"Bu gün həqiqətən mürəkkəb bir mövzunu müzakirə edirik. Əminik ki, burada toplaşan tərəfdaşlar dünyada baş verən prosesləri əyani şəkildə nümayiş etdirməyə kömək edəcək. Bir çox müvafiq tədbirlərdə tez-tez qeyd olunur ki, rəqəmsal kriminalistika ən mürəkkəb sahələrdən biridir və hələlik bizim zəif tərəfimiz olaraq qalır".
R.Cabbarov əlavə edib ki, məhz bu istiqamətin spesifikasına görə böyük təcrübəyə malik "Techpro" və "Binalyze" şirkətləri əməkdaşlığa cəlb olunub.
O, həmçinin gələn həftə Estoniya Elektron İdarəetmə Akademiyası (e-Governance Academy) ilə birgə bir sıra təlimlərin keçiriləcəyini elan edib.
Təlim dörd əsas istiqaməti əhatə edəcək: maliyyə sahəsində kibertəhlükəsizlik risklərinin idarə edilməsi; kiberinsidentlərə cavab; zərərli proqram təminatı haqqında məlumat mübadiləsi platformaları (malware sharing) və açıq mənbə kodlu alətlər (open-source); IT-risklərin idarə edilməsi.