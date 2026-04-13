    Rauf Cabbarov: "Rəqəmsal kriminalistikada mütəxəssis çatışmazlığı var"

    İKT
    • 13 aprel, 2026
    • 11:44
    Rauf Cabbarov: Rəqəmsal kriminalistikada mütəxəssis çatışmazlığı var

    Rəqəmsal kriminalistika sahəsində mütəxəssis çatışmazlığı var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının (AKTA) icraçı direktoru Rauf Cabbarov "Kiberinsidentlərə reaksiya - Binalyze Modern DFIR" mövzusunda seminarda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu istiqaməti inkişaf etdirmək lazımdır və praktiki seminarlar bu prosesə ciddi töhfə verəcək.

    Tədbirin mövzusuna toxunan Rauf Cabbarov beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb:

    "Bu gün həqiqətən mürəkkəb bir mövzunu müzakirə edirik. Əminik ki, burada toplaşan tərəfdaşlar dünyada baş verən prosesləri əyani şəkildə nümayiş etdirməyə kömək edəcək. Bir çox müvafiq tədbirlərdə tez-tez qeyd olunur ki, rəqəmsal kriminalistika ən mürəkkəb sahələrdən biridir və hələlik bizim zəif tərəfimiz olaraq qalır".

    R.Cabbarov əlavə edib ki, məhz bu istiqamətin spesifikasına görə böyük təcrübəyə malik "Techpro" və "Binalyze" şirkətləri əməkdaşlığa cəlb olunub.

    O, həmçinin gələn həftə Estoniya Elektron İdarəetmə Akademiyası (e-Governance Academy) ilə birgə bir sıra təlimlərin keçiriləcəyini elan edib.

    Təlim dörd əsas istiqaməti əhatə edəcək: maliyyə sahəsində kibertəhlükəsizlik risklərinin idarə edilməsi; kiberinsidentlərə cavab; zərərli proqram təminatı haqqında məlumat mübadiləsi platformaları (malware sharing) və açıq mənbə kodlu alətlər (open-source); IT-risklərin idarə edilməsi.

    Рауф Джабаров: В области цифровой криминалистики существует нехватка специалистов
    Rauf Jabarov: Azerbaijan lacks specialists in digital forensics

    Son xəbərlər

    17:34

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti