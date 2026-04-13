    Gədəbəy və Daşkəsənə qar yağıb - YENİLƏNİB

    • 13 aprel, 2026
    • 08:01
    Gədəbəy və Daşkəsənə qar yağıb - YENİLƏNİB

    Daşkəsən rayonuna qar yağıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qar əsasən rayonun Əmirvar, Qaraqullar, Qabaqtəpə və Astaf kimi ucqar kəndlərinə yağıb.

    Burada qarın hündürlüyü təxminən 5-6 santimetrə çatır.

    İnfrastrukturla bağlı heç bir çətinlik yaranmayıb.

    Gədəbəy rayonuna qar yağıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, dünən gecə saatlarından başlayan qar səhərə qədər davam edib.

    Qeyd edək ki, rayon mərkəzində qarın hündürlüyü təxminən 10 santimetrə çatır. Rayonun digər ucqar kəndlərində qarın hündürlüyü daha artıqdır.

    Qarın yağması yollarda heç bir çətinlik yaratmayıb.

    Gədəbəy Qarlı hava Daşkəsən
    В Дашкесане и Гедабее выпал снег

    Son xəbərlər

    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    16:51
    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

