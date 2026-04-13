    Ötən il Naxçıvanda 3437 uşaq doğulub

    Daxili siyasət
    • 13 aprel, 2026
    • 11:14
    Ötən il Naxçıvanda 3437 uşaq doğulub

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) 2025-ci ildə 3437 uşaq dünyaya gəlib.

    Muxtar respublikanın Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, doğulan uşaqlardan 1765-i oğlan, 1672-si isə qız olub.

    Ötən il Naxçıvan MR-də uşaqlara ən çox qoyulan adlar da açıqlanıb. Belə ki, oğlan uşaqları arasında ən çox seçilən ad "Uğur" olub, 62 ailə övladına bu adı verib.

    Qız uşaqları arasında isə ən populyar ad "Miray" olub. 2025-ci ildə 69 uşağa bu ad qoyulub.

    Dövlət Statistika Komitəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası

