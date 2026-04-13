İsrail Livanda "Hizbullah"ın infrastrukturunu məhv edib
- 13 aprel, 2026
- 11:10
İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) Livanın cənubunda "Hizbullah"ın yeraltı infrastrukturunu məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, əməliyyat "Yahalom" bölməsinin döyüşçüləri tərəfindən 7-ci briqadanın 13-cü batalyonunun qüvvələri ilə birgə həyata keçirilib. Livanın cənubunda aparılan əməliyyat zamanı hərbçilər İsrail qüvvələrinə qarşı hücumların hazırlanması üçün istifadə edildiyi iddia olunan yeraltı obyektləri aşkarlayaraq məhv ediblər.
Qeyd olunur ki, infrastruktur məhv edilməzdən əvvəl onun daxilində axtarışlar aparılıb.
Son xəbərlər
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48
Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblərDigər ölkələr
16:46
Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silibMaliyyə
16:43