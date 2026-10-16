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    Azərbaycan son 4 ildə yeni dövlət standartlarının qəbulunu 10 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Azərbaycan son 4 ildə yeni dövlət standartlarının qəbulunu 10 dəfəyə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) qəbul etdiyi yeni dövlət standartlarını sayı 2021-ci illə müqayisədə 9,6 dəfə çox olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin sədr müavini İlqar Həsənov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildə 36 yeni dövlət standartı qəbul edildiyi halda, bu rəqəm 2025-ci ildə 345 olub.

    "Standartlaşdırma sahəsində həyata keçirilən işlərin əsas göstəricilərindən biri yeni dövlət standartları hazırlanması və qəbul edilməsidir. Təkcə bu ilin 9 ayında isə 620 yeni dövlət standartı qəbul olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 3 dəfə çoxdur", - deyə İ.Həsənov əlavə edib.

    İlqar Həsənov Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND)
    Azerbaijan sees tenfold surge in new state standards
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