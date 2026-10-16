Azərbaycan son 4 ildə yeni dövlət standartlarının qəbulunu 10 dəfəyə yaxın artırıb
- 16 oktyabr, 2026
- 11:40
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2025-ci ildə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) qəbul etdiyi yeni dövlət standartlarını sayı 2021-ci illə müqayisədə 9,6 dəfə çox olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin sədr müavini İlqar Həsənov bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildə 36 yeni dövlət standartı qəbul edildiyi halda, bu rəqəm 2025-ci ildə 345 olub.
"Standartlaşdırma sahəsində həyata keçirilən işlərin əsas göstəricilərindən biri yeni dövlət standartları hazırlanması və qəbul edilməsidir. Təkcə bu ilin 9 ayında isə 620 yeni dövlət standartı qəbul olunub. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 3 dəfə çoxdur", - deyə İ.Həsənov əlavə edib.