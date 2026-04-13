    ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземной инфраструктуры "Хезболлах"

    • 13 апреля, 2026
    • 10:47
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземной инфраструктуры Хезболлах

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении подземной инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливан.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно информации, операция была проведена бойцами подразделения "Яхалом" совместно с силами 13-го батальона 7-й бригады. В ходе операции на юге Ливана военные обнаружили и ликвидировали подземные объекты, которые, как утверждается, использовались для подготовки атак против израильских сил.

    Отмечается, что перед уничтожением инфраструктуры внутри были проведены обыски.

    İsrail Livanda "Hizbullah"ın infrastrukturunu məhv edib
    Israel says Hezbollah underground sites destroyed in Lebanon

    Последние новости

    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    Лента новостей