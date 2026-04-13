ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземной инфраструктуры "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении подземной инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливан.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, операция была проведена бойцами подразделения "Яхалом" совместно с силами 13-го батальона 7-й бригады. В ходе операции на юге Ливана военные обнаружили и ликвидировали подземные объекты, которые, как утверждается, использовались для подготовки атак против израильских сил.

Отмечается, что перед уничтожением инфраструктуры внутри были проведены обыски.