ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземной инфраструктуры "Хезболлах"
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 10:47
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении подземной инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливан.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, операция была проведена бойцами подразделения "Яхалом" совместно с силами 13-го батальона 7-й бригады. В ходе операции на юге Ливана военные обнаружили и ликвидировали подземные объекты, которые, как утверждается, использовались для подготовки атак против израильских сил.
Отмечается, что перед уничтожением инфраструктуры внутри были проведены обыски.
