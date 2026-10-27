В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

17. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

18. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

19. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер".