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    В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2026
    • 08:25
    В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    8. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    17. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    18. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

    19. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер".

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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