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    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 27 oktyabr, 2026
    • 08:18
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    6. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    7. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    8. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

    9. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    10. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    11. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    12. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    15. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    16. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    17. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    18. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    19. Niyazi küçəsi, "İçərişəhər" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
    44 filmi
    44 filmi

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