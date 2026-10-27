Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
- 27 oktyabr, 2026
- 08:18
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Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;
2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
3. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;
4. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;
6. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;
7. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;
8. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);
9. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;
10. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
11. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;
12. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;
13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;
14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;
15. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;
16. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;
17. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
18. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;
19. Niyazi küçəsi, "İçərişəhər" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.