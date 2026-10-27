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    В бакинском метро возобновлено прямое движение по линии "Ази Асланов" — "Ичеришехер"

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2026
    • 08:36
    В бакинском метро возобновлено прямое движение по линии Ази Асланов — Ичеришехер

    На линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер" бакинского метро возобновлено прямое движение.

    Как сообщает Report, введенное ранее челночное движение на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" отменено.

    Они применялось в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией в тупике станции метро "Ази Асланов" с 30 ноября 2024 года.

    На время работ была изменена схема движения поездов на "Красной" и "Зелёной" ветках Бакинского метрополитена. Поезда курсировали от станций "Ичеришехер" и "Дярнягюль" до станции "Ахмедлы", а на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" было организовано отдельное челночное движение.

    Бакинский метрополитен
    "Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" metro xəttində birbaşa hərəkət bərpa olunub
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