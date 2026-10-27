В бакинском метро возобновлено прямое движение по линии "Ази Асланов" — "Ичеришехер"
Инфраструктура
- 27 октября, 2026
- 08:36
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На линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер" бакинского метро возобновлено прямое движение.
Как сообщает Report, введенное ранее челночное движение на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" отменено.
Они применялось в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией в тупике станции метро "Ази Асланов" с 30 ноября 2024 года.
На время работ была изменена схема движения поездов на "Красной" и "Зелёной" ветках Бакинского метрополитена. Поезда курсировали от станций "Ичеришехер" и "Дярнягюль" до станции "Ахмедлы", а на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" было организовано отдельное челночное движение.
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