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    "Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" metro xəttində birbaşa hərəkət bərpa olunub

    İnfrastruktur
    • 27 oktyabr, 2026
    • 08:29
    Həzi Aslanov-İçərişəhər metro xəttində birbaşa hərəkət bərpa olunub

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Həzi Aslanov"-"İçərişəhər" metro xəttində birbaşa hərəkət sınaq məqsədi ilə bərpa olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla da "Həzi Aslanov"-"Əhmədli" sahəsində tətbiq edilən məkik hərəkət ləğv edilib.

    Xatırladaq ki, "Həzi Aslanov" metrostansiyasının dalanında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədar 2024-cü il noyabrın 30-dan Bakı metrosunun "Qırmızı" və "Yaşıl" xətlərində qatarların hərəkət sxemi dəyişdirilib. Həmin tarixdən qatarlar "İçərişəhər" və "Dərnəgül" metro stansiyalarından "Əhmədli" stansiyasına qədər hərəkət edib, "Həzi Aslanov"-"Əhmədli" sahəsində isə ayrıca məkik hərəkəti təşkil olunub.

    Sərnişindaşıma Bakı Metropoliteni QSC Həzi Aslanov stansiyası İçərişəhər stansiyası
    В бакинском метро возобновлено прямое движение по линии "Ази Асланов" — "Ичеришехер"
    44 filmi
    44 filmi

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