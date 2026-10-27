В Конгрессе США напомнили о сохраняющемся запрете на импорт российского дизеля

Член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от Мэриленда) пригрозил нефтяным компаниям привлечением к ответственности, если они будут импортировать российское дизельное топливо.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом говорится в письме законодателя Американскому институту нефти, Торговой палате США и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции.

Согласно документу, импортерам российского дизеля могут грозить санкции вплоть до штрафа в размере до $1 млн и тюремного заключения на срок до 20 лет.

Раскин предупредил, что ослабление санкций со стороны администрации не может отменить установленный Конгрессом запрет на импорт российских энергоресурсов.

"Те, кто решит пойти на подобный шаг, действуют на свой страх и риск и, несомненно, понесут ответственность по всей строгости закона - будь то при нынешней администрации или при следующей", - заявил демократ.

Президент США Дональд Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.

Российское деловое издание "Коммерсант", в свою очередь, писало, что возобновление экспорта российского дизтоплива не помогло снизить мировые цены.