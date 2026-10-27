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    ABŞ konqresmeni Rusiya dizelinin idxalına qadağanı xatırladıb

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 08:45
    ABŞ konqresmeni Rusiya dizelinin idxalına qadağanı xatırladıb

    ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Ceymi Ruskin (Merilend ştatının demokratı) neft şirkətlərini Rusiya dizel yanacağı idxal edəcəkləri təqdirdə məsuliyyətə cəlb olunacaqları ilə hədələyib.

    "Report" "Politico"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə qanunvericinin Amerika Neft İnstitutuna, ABŞ Ticarət Palatasına, Yanacaq və Neft-Kimya Məhsulları İstehsalçıları Assosiasiyasına göndərdiyi məktubda deyilir. Sənədə əsasən Rusiya dizel mühərrikinin idxalçıları 1 milyon dollara qədər cərimə və 20 ilə qədər həbs cəzası ilə üzləşə bilərlər.

    C.Raskin xəbərdarlıq edib ki, administrasiya tərəfindən sanksiyaların yumşaldılması Konqres tərəfindən Rusiya enerji resurslarının idxalına qoyulan qadağanı ləğv edə bilməz.

    "Belə addım atmağa qərar verənlər risklə hərəkət edirlər və şübhəsiz ki, qanunun bütün ciddiliyi ilə məsuliyyət daşıyacaqlar - istər indiki, istərsə də növbəti rəhbərlikdə", - demokrat deyib.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 9-da Rusiyanın dizel yanacağının Amerika və dünya bazarlarına geniş miqyaslı tədarükünə dair saziş elan edib. Həmin gün ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiya dizelinin dünya bazarına çatdırılmasına icazə verib, onları 7 aprel 2027-ci ilədək Amerika sanksiyalarından müvəqqəti azad edib.

    Rusiyanın "Kommersant" nəşri öz növbəsində yazıb ki, ölkənin dizel yanacağının ixracının bərpası dünya qiymətlərini azaltmağa kömək etməyib.

    ABŞ Konqresi Dizel yanacağı Rusiyaya qarşı sanksiyalar
    В Конгрессе США напомнили о сохраняющемся запрете на импорт российского дизеля
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