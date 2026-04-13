    İki gündə qanunsuz saxlanılan 7 avtomat, 1 pulemyot aşkarlanıb

    Hadisə
    • 13 aprel, 2026
    • 11:22
    İki gün ərzində xeyli sayda qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, aprelin 11-də və 12-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 7 avtomat silahı, 1 pulemyot, 1 tapança, 2 qumbara, 3 alışdırıcı, 19 patron darağı və 526 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Silah-sursat

