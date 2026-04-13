    Cəlilabadın Alar kəndində su qıtlığı yaranıb, ADSEA suyun növbə ilə verildiyini bildirib

    ASK
    • 13 aprel, 2026
    • 12:56
    Cəlilabadın Alar kəndində su qıtlığı yaranıb, ADSEA suyun növbə ilə verildiyini bildirib

    Cəlilabad rayonunun Alar kənd sakinləri son vaxtlar ciddi su problemi ilə üzləşiblər.

    Onların "Report"un Muğan bürosuna verdikləri məlumata görə, kənd ərazisindən keçən İncəçaya suyun müntəzəm buraxılmaması əhalinin həm əkinçilik, həm də maldarlıq fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.

    Sakinlər qeyd ediblər ki, çaya gələn suyun qarşısı tez-tez kəsilir və kanal vasitəsilə başqa istiqamətlərə yönləndirilir. Nəticədə kənd ərazisində su qıtlığı yaranır. Halbuki İncəçay kənd ətrafındakı əkin sahələrinin suvarılmasında, eləcə də mal-qaranın su ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır.

    Onlar problemin hər il məhz bu ərəfədə yaşandığını da vurğulayıblar.

    Problemlə bağlı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) nümayəndəsi Dilqəm Şərifov bildirib ki, qeyd olunan əraziyə suyun verilişi növbə prinsipinə əsaslanır:

    "Hazırda İncəçaya su verilir. Həm də eyni kanala suyun mütəmadi verilməsi mümkün deyil. Suvarma işləri növbə prinsipi ilə aparılır".

    Cəlilabad rayonu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA)

