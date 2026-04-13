İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Tehranda dağıntılar altından 960 nəfər çıxarılıb
Region
- 13 aprel, 2026
- 12:50
İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin məlumatına görə, ABŞ və İsrailin Tehrana endirdiyi aviazərbələrdən sonra xilasetmə qrupları dağıntılar altından 960 nəfəri çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" İran mediasına istinadən məlumat verib.
Təşkilatın məlumatına görə, aviazərbələr nəticəsində ölkə üzrə ümumilikdə 125 630 mülki obyekt, o cümlədən 100 min yaşayış evi və təxminən 24 min kommersiya müəssisəsinə ziyan dəyib.
Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb, lakin tərəflər razılığa gələ bilməyib.
