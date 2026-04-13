    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Tehranda dağıntılar altından 960 nəfər çıxarılıb

    Region
    • 13 aprel, 2026
    • 12:50
    İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Tehranda dağıntılar altından 960 nəfər çıxarılıb

    İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin məlumatına görə, ABŞ və İsrailin Tehrana endirdiyi aviazərbələrdən sonra xilasetmə qrupları dağıntılar altından 960 nəfəri çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" İran mediasına istinadən məlumat verib.

    Təşkilatın məlumatına görə, aviazərbələr nəticəsində ölkə üzrə ümumilikdə 125 630 mülki obyekt, o cümlədən 100 min yaşayış evi və təxminən 24 min kommersiya müəssisəsinə ziyan dəyib.

    Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb, lakin tərəflər razılığa gələ bilməyib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti
    Иранский Красный Полумесяц: Из под завалов в Тегеране извлекли около 1000 человек
    Nearly 1,000 people rescued from rubble in Tehran, Red Crescent says

