    Иранский Красный Полумесяц: Из под завалов в Тегеране извлекли около 1000 человек

    13 апреля, 2026
    • 12:45
    Иранский Красный Полумесяц: Из под завалов в Тегеране извлекли около 1000 человек

    По данным Иранского Красного Полумесяца, после американо-израильских авиаударов по Тегерану спасательные команды извлекли из под завалов 960 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

    По данным организации, в результате обстрелов по всей стране было повреждено в общей сложности 125 630 гражданских объектов, в том числе 100 тыс. жилых домов и примерно 24 тыс. коммерческих предприятий.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, в рамках которых стороны не смогли договориться.

    İranın Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Tehranda dağıntılar altından 960 nəfər çıxarılıb
    Nearly 1,000 people rescued from rubble in Tehran, Red Crescent says

