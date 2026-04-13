Иранский Красный Полумесяц: Из под завалов в Тегеране извлекли около 1000 человек

По данным Иранского Красного Полумесяца, после американо-израильских авиаударов по Тегерану спасательные команды извлекли из под завалов 960 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на иранские медиа.

По данным организации, в результате обстрелов по всей стране было повреждено в общей сложности 125 630 гражданских объектов, в том числе 100 тыс. жилых домов и примерно 24 тыс. коммерческих предприятий.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, в рамках которых стороны не смогли договориться.