Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində TDT XİN Şurasının qeyri-rəsmi toplantısı keçiriləcək
Xarici siyasət
- 13 aprel, 2026
- 12:52
Türkiyənin Antalya şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi toplantısı keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, toplantı 17-19 aprel tarixlərində baş tutacaq olan Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, 2021-ci ildə keçirilən Forumun builki mövzusu "Gələcəyi formalaşdırarkən qeyri-müəyyənliklərlə mübarizə" adı altında olacaq.
18:12
"Al-Jazeera": ABŞ Hörmüz blokadasının pozulmasına necə reaksiya göstərəcəyinə qərar verməyibDigər ölkələr
18:06
Foto
İstehlaka yararsız 227 kq at əti aşkarlanıbHadisə
18:01
Pezeşkian Trampın tənqidindən sonra Papa XIV Leo ilə həmrəyliyini bildiribDigər ölkələr
18:00
AMB: Median aylıq kirayə haqqı 1 000 manatı ötübMaliyyə
17:57
Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıbMaliyyə
17:57
Peter Madyar: Macarıstan Rusiya nefti almağa davam edəcəkDigər ölkələr
17:55
Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 35 % artıbMaliyyə
17:54
BMT: İrandakı münaqişə 32 milyon insanın vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilərDigər ölkələr
17:54