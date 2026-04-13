В рамках Анталийского форума состоится неформальное заседание СМИД ОТГ

В Анталье состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, заседание пройдет в рамках Анталийского дипломатического форума, который состоится 17-19 апреля.

Отметим, что темой Анталийского форума в этом году станет "Борьба с неопределенностями при формировании будущего".