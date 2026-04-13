В рамках Анталийского форума состоится неформальное заседание СМИД ОТГ
Внешняя политика
- 13 апреля, 2026
- 13:15
В Анталье состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, заседание пройдет в рамках Анталийского дипломатического форума, который состоится 17-19 апреля.
Отметим, что темой Анталийского форума в этом году станет "Борьба с неопределенностями при формировании будущего".
18:11
Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана сократилась на 32%Финансы
18:10
Фото
Доступ к Большой Мардакянской крепости ограничен из-за частичного обрушенияИскусство
18:09
Фото
Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в АнтальеИндивидуальные
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39