    "Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 12:43
    Finex Kredit BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Mayın 12-də, saat 11:00-da "Finex Kredit" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, 1965-ci məhəllə, bina 1 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un nizamnamə kapitalının artırılması, Müşahidə Şurasının yenidən formalaşdırılması və 2025-ci ilin maliyyə-təsərrüfat yekunlarına aid kənar audit hesabatının müzakirə edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "Finex Kredit" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,472 milyon manatdır. BOKT-un səhmlərinin 19,4 %-i Xaqan Mirzəyevə, 16,2 %-i Səadət Mirzəyevaya, 16,1 %-i Azad Cəbraylova, 14,1 %-i Səməd Mirzəyevə, 14 %-i Raminə Allahverdiyevaya, 6,1 %-i Şəlalə Tağıyevaya, 5,6 %-i Leyla Salamovaya, 4,6 %-i Tokay Şıxəlizadəyə, 3,2 %-i Muradxan Mirzəyevə, 0,7 %-i isə Gülnarə Tağıyevaya məxsusdur.

    Finex Kredit Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Səhmdarların yığıncağı

