Coy Lens Mikels "Sabah"ın heyətində 70-ci qolunu vurub
Futbol
- 13 aprel, 2026
- 11:05
Coy Lens Mikels "Sabah"ın heyətində 70-ci qolunu vurub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, almaniyalı hücumçunun yubiley topu Misli Premyer Liqasının XXVII turuna təsadüf edib.
O, "Zirə" ilə ev görüşündə (2:2) fərqlənib.
Mikels bu göstərici ilə "Sabah" tarixinin ən yaxşı bombardiridir. O, 70-ci qolunu 133-cü oyununda vurub. Forvardın orta məhsuldarlığı 0,53-ə bərabərdir.
Coy Lens bu qollardan 56-nı Premyer Liqada vurub. O, Azərbaycan Kubokunda 6, Konfrans Liqasında 5, Avropa Liqasında 3 dəfə fərqlənib.
Qeyd edək ki, Mikels "Sabah"da ilk qolunu 2021-ci il sentyabrın 26-da "Neftçi" ilə çempionatdakı ev oyununda (1:2) vurub.
Son xəbərlər
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblarFərdi
17:11