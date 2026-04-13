В Азербайджане число налогоплательщиков выросло на 5%

На 1 апреля 2026 года в Азербайджане насчитывалось 1 696 283 налогоплательщика, что на 5,1% больше, чем на 1 апреля прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

86,8% налогоплательщиков составляют физические лица, 13,2% - юридические лица и другие организации. За год число индивидуальных предпринимателей выросло на 4,9%, а число учреждений, предприятий и организаций - на 6,2%.

На конец марта количество зарегистрированных коммерческих организаций достигло 206 986 (+6,8% за год).

В марте прошли госрегистрацию 750 коммерческих организаций, из которых 91,3% - с местными инвестициями, 8,7% - с иностранными. 86,9% компаний зарегистрированы в электронном порядке. Доля электронной регистрации местных ООО составила 97,2%.

92,1% коммерческих юридических лиц созданы в форме ООО.