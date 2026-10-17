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    У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкер

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    • 17 октября, 2026
    • 10:54
    У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкер

    Танкер подвергся удару неизвестного снаряда в 68 морских милях к северо-востоку от города Эль-Джубайль у побережья Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    По информации ведомства, инцидент произошел в пятницу. Все члены экипажа остались невредимы и были эвакуированы.

    Отмечается, что негативных последствий для окружающей среды в результате происшествия не зафиксировано.

    Информация о происхождении снаряда и обстоятельствах атаки пока не приводится.

    Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində naməlum mərmi ilə tanker vurulub
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