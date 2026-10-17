У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкер

Танкер подвергся удару неизвестного снаряда в 68 морских милях к северо-востоку от города Эль-Джубайль у побережья Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По информации ведомства, инцидент произошел в пятницу. Все члены экипажа остались невредимы и были эвакуированы.

Отмечается, что негативных последствий для окружающей среды в результате происшествия не зафиксировано.

Информация о происхождении снаряда и обстоятельствах атаки пока не приводится.